"Документ, разрешающий депутатам пользоваться бюджетом при перелетах, отправят на доработку", - Дмитрий Барыкин Общество

Дмитрий Барыкин Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин прокомментировал положение о порядке возмещения депутату Гордумы расходов, связанных с командировками.

"Я принял решение отправить принятый документ на доработку для внесения уточнений. Дума должна детально прописать все случаи, в которых депутат может воспользоваться перелетами за счет бюджета", - сказал Дмитрий Барыкин.

"Во-первых, это касается только дальних международных перелетов. Во-вторых, депутат обязательно должен быть командирован по поручению председателя Думы в интересах представительного органа МСУ или вышестоящих органов власти. Поэтому ни одна командировка по личной инициативе не может быть компенсирована за счет бюджета", - пояснил он.

"Обращаю также внимание на то, что на командировки закладывается 1 млн рублей в год, а в думе 47 депутатов. В среднем этой суммы хватит на 5 командировок для делегации из двух человек. Считаю, что этого достаточно для выполнения представительских задач и обмена опытом, который необходим органам МСУ", - подытожил спикер Гордумы.

Напомним, что 23 октября на заседании Думы Нижнего Новгорода был одобрен проект положения о порядке возмещения депутату расходов, связанных с командировками.

Согласно проекту, депутатам будут возмещаться транспортные расходы за автобус; железнодорожный транспорт (в вагоне повышенной комфортности категории "СВ"); воздушный транспорт (по тарифам бизнес-класса).

Кроме того, будут компенсировать расходы по найму жилого помещения (не более стоимости однокомнатного номера); на получение въездной визы, в случае участия в мероприятии на территории иностранных государств; на регистрационный взнос за участие в мероприятии.

Депутатам согласно данному проекту положены командировочные в размере 700 рублей.