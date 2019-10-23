Последние новости рубрики Происшествия
24 октября 2019 14:03  [91] Поезд врезался в большегруз с химическими веществами на Игумновском шоссе
24 октября 2019 12:49  [163] "Через пути перебегала": трамвай протаранил ГАЗель в Нижнем Новгороде
24 октября 2019 10:59  [139] Водитель автобуса в Дзержинске объявлен в розыск из-за падения ребенка в салоне
24 октября 2019 10:50  [148] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего подводного охотника из Павлова
24 октября 2019 10:20  [163] Жительницу Кстова осудили на три года условно за распространение "волшебных бобов"
23 октября 2019 16:33  [308] Более 40 сайтов по продаже фальшивых свидетельств о ЕГЭ обнаружила прокуратура Сормовского района
23 октября 2019 14:18  [423] Начальницу Дзержинского ФСПП будут судить за взятки, которые она брала в виде банкетов
23 октября 2019 10:22  [276] Более 70 человек эвакуировано из жилого дома в Нижнем Новгороде из-из горящего подвала
23 октября 2019 10:06  [206] Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено на дорогах Нижегородской области в минувшие сутки
22 октября 2019 10:00  [229] Несколько сараев сгорели в Дзержинске из-за поджога
Происшествия

Поезд врезался в большегруз с химическими веществами на Игумновском шоссе

24 октября 2019 14:03  [91] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Поезд врезался в большегруз на Игумновском шоссе в Нижегородской области. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) по Дзержинску.

В ЕДДС пояснили, что большегруз перевозил химические вещества, однако разлива не произошло, поэтому угрозы жизни и здоровью населения нет.

В результате столкновения у большегруза были повреждены колеса и передний бампер.

Сейчас на месте работают сотрудники специальных служб.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph