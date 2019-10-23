Поезд врезался в большегруз с химическими веществами на Игумновском шоссе

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Поезд врезался в большегруз на Игумновском шоссе в Нижегородской области. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) по Дзержинску.
В ЕДДС пояснили, что большегруз перевозил химические вещества, однако разлива не произошло, поэтому угрозы жизни и здоровью населения нет.
В результате столкновения у большегруза были повреждены колеса и передний бампер.
Сейчас на месте работают сотрудники специальных служб.
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