Альфа-Банк учредил премию "Бизнес класса А" для клиентов МСБ

Альфа-Банк учредил эксклюзивную премию "Бизнес класса А" для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Наш слоган — "банк класса А", то есть высшего качества. Премия "Бизнес класса А" — это знак качества, который присваивается лучшим клиентам: компаниям с эффективным, динамично растущим, конкурентоспособным бизнесом. Таким образом мы вводим новую практику на российском рынке - оценку клиентов на основе экспертизы банка. Мы уверены, что статус "Бизнес класса А" станет для предпринимательского сообщества символом современного эффективного бизнеса и безупречной деловой репутации", - сказал член правления Альфа-Банка, руководитель блока "Малый бизнес" Денис Осин.
До конца 2019 года Альфа-Банк присвоит статус "Бизнес класса А" 1,4 тысячи клиентов МСБ, которых отберут эксперты банка на основе комплексной оценки.
При оценке клиентов малого бизнеса (компании с выручкой до 350 млн рублей в год) учитываются следующие критерии:
срок обслуживания в банке не менее полутора лет
рост выручки по счетам в банке на протяжении последних шести кварталов
зарплатный проект в банке
оплата налогов со счета в банке
отсутствие репутационных рисков (к клиенту не применялись комплаенс-меры)
активное участие в "Клубе клиентов" Альфа-Банка
При оценке клиентов среднего бизнеса (выручка от 350 млн рублей до 10 млрд рублей в год) учитывается:
срок обслуживания в банке не менее 5 лет
устойчивая динамика развития
значимое положение на рынке своего региона
Статус "Бизнес класса А" дает клиенту право маркировать свой офис, продукцию, корпоративный сайт, страницы в социальных сетях знаком качества от Альфа-Банка (это специальные наклейки и онлайн-атрибуты от банка).
Малый бизнес "класса А" также получает бонусы от "Клуба клиентов" Альфа-Банка для развития своего бизнеса. Речь идет о бонусах и скидках на основные товары и услуги, необходимые любому современному предприятию: IT-консалтинг и ПО, реклама в интернете, юридические и бухгалтерские услуги, офисная телефония, системы безопасности, канцелярские товары и прочее. Общий эффект экономии при использовании бонусов "Клуба клиентов" в 2019 году превышает 300 тысяч рублей.
В Альфа-Банке обслуживается более 480 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса.
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