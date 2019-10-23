Бумкамбинат "Волга" оштрафован на 400 тыс. рублей за несанкционированное размещение отходов Общество

Бумкамбинат "Волга" оштрафован на 400 тыс. рублей за несанкционированное размещение отходов у гаражей и жилой застройке по ул. Волжский рейд в Балахне Нижегородской области.

Как сообщает управление Росприроднадзора, ведомство завершило рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении АО "Волга" (г. Балахна Нижегородской области) и привлекло предприятие к административной ответственности.

Стоит отметить, что в ходе осмотра территории были обнаружены навалы отходов: покрышки пневматических шин отработанные, грунт в смеси со строительными отходами, лом бетонных изделий. Площадка не огорожена и находится в свободном доступе. Кроме того, на ней зафиксированы следы работы специализированной техники. В ходе проведения административного расследования было установлено, что данный земельный участок на праве собственности использует АО "Волга".

К слову, после решения Росприроднадзора предприятием были приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений и ликвидацию несанкционированной свалки.