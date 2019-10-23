Нижегородское Законодательное собрание оптимизировало закон "О противодействии коррупции Политика

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября рассмотрели в I чтении проект изменений в закон "О противодействии коррупции". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.



Закон внесен губернатором области и подготовлен в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.

До изменений депутаты сельских поселений, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, могли не представлять сведения о своих доходах и расходах, если они не совершали сделки, общая сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года.

Поправки в закон, который сегодня рассмотрели депутаты ЗС НО, в данном случае обязывают депутата сообщать такие сведения губернатору Нижегородской области путем подачи в уполномоченное подразделение уведомление об отсутствии оснований для представления сведений по установленной форме, ежегодно не позднее 30 апреля года.

"Одно из важнейших направлений нашей работы - совершенствование областного законодательства. Важно оперативно вносить изменения в соответствии с требованиями времени. Законодательство по борьбе с коррупцией нужно оптимизировать, учитывая сегодняшние реалии. Кроме того, изменения в закон, которые сегодня были рассмотрены, подразумевают расширение перечня ответственности за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах", - сказал председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Дмитрий Малухин.