Обязательная маркировка для всех лекарств вводится с 1 января 2020 года на территории РФ Общество

Обязательная маркировка для всех лекарств вводится с 1 января 2020 года на территории РФ, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 января 2020 года на территории РФ вводится обязательная маркировка для всех лекарственных препаратов, которые используются в стране. Все участники оборота лекарственных средств на территории России должны быть зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов и вносить информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга.

"Правительство РФ выбрало Нижегородскую область пилотным регионом, и мы с этим справляемся. Контрафактных продуктов сегодня на рынке достаточно, поэтому обязательная маркировка лекарств необходима", - пояснил министр здравоохранения региона Александр Смирнов.

Переоценить важность этого мероприятия невозможно, потому что в конечном итоге - это защита от контрафакта, а значит - наше здоровье и здоровье наших близких.

В настоящее время все медицинские организации, аптечный склад и аптеки, подведомственные министерству здравоохранения региона, а также аптеки по льготному отпуску лекарств, зарегистрированы в системе и ведут работу по подготовке к внесению сведений о лекарственных препаратах в систему маркировки.

""Нижегородская областная фармация" полностью прошла цикл готовности предприятия к маркировке лекарственных препаратов. Мы призываем всех участников рынка, отпускающих лекарственные средства нижегородцам, перейти на систему маркировки и отпускать качественные препараты на территории области", - сказал директор предприятия Павел Ястребов.

"Любой гражданин Российской Федерации с 1 января 2020 года, покупая в аптеке лекарственный препарат, сможет, как говорится, тут же на месте, проверить надлежащего ли качества препарат и законно ли он обращается на территории Российской Федерации. Это можно будет сделать со смартфона, скачав приложение "Честный ЗНАК.РФ", либо с помощью специального оборудования, которое будет установлено в любой аптеке до конца года", - пояснила представитель Росздравнадзора Светлана Емельянова.