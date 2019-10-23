Последние новости рубрики Общество
27 октября 2019 11:31  [18] Автотранспортный комплекс - основное связующее звено экономики, - Евгений Лебедев
27 октября 2019 11:06  [52] Новые кинозалы в рамках нацпроекта "Культура" до конца года появятся в Выксе и Навашине
27 октября 2019 10:16  [95] Обязательная маркировка для всех лекарств вводится с 1 января 2020 года на территории РФ
27 октября 2019 09:10  [120] "День водителя" всегда занимал особое место в календаре, - Глеб Никитин
27 октября 2019 09:00  [124] "В Нижегородской области любят и знают автомобильную технику", - Глеб Никитин
26 октября 2019 23:15  [494] Нижегородские сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося трехлетнего ребенка
26 октября 2019 10:12  [162] Выездной прием граждан пройдет в Починковском районе Нижегородской области
25 октября 2019 18:26  [282] Нижний сегодня: главные события дня
25 октября 2019 17:39  [184] "Поезда здоровья" побывали в 126 населенных пунктах 47 районов области
25 октября 2019 17:37  [261] "День призывника" состоялся в Дзержинске
Общество

Обязательная маркировка для всех лекарств вводится с 1 января 2020 года на территории РФ

27 октября 2019 10:16  [95] Общество

Обязательная маркировка для всех лекарств вводится с 1 января 2020 года на территории РФ, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 января 2020 года на территории РФ вводится обязательная маркировка для всех лекарственных препаратов, которые используются в стране. Все участники оборота лекарственных средств на территории России должны быть зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов и вносить информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга.

"Правительство РФ выбрало Нижегородскую область пилотным регионом, и мы с этим справляемся. Контрафактных продуктов сегодня на рынке достаточно, поэтому обязательная маркировка лекарств необходима", - пояснил министр здравоохранения региона Александр Смирнов.

Переоценить важность этого мероприятия невозможно, потому что в конечном итоге - это защита от контрафакта, а значит - наше здоровье и здоровье наших близких.

В настоящее время все медицинские организации, аптечный склад и аптеки, подведомственные министерству здравоохранения региона, а также аптеки по льготному отпуску лекарств, зарегистрированы в системе и ведут работу по подготовке к внесению сведений о лекарственных препаратах в систему маркировки.

""Нижегородская областная фармация" полностью прошла цикл готовности предприятия к маркировке лекарственных препаратов. Мы призываем всех участников рынка, отпускающих лекарственные средства нижегородцам, перейти на систему маркировки и отпускать качественные препараты на территории области", - сказал директор предприятия Павел Ястребов.

"Любой гражданин Российской Федерации с 1 января 2020 года, покупая в аптеке лекарственный препарат, сможет, как говорится, тут же на месте, проверить надлежащего ли качества препарат и законно ли он обращается на территории Российской Федерации. Это можно будет сделать со смартфона, скачав приложение "Честный ЗНАК.РФ", либо с помощью специального оборудования, которое будет установлено в любой аптеке до конца года", - пояснила представитель Росздравнадзора Светлана Емельянова.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph