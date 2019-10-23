Снегоуборочная техника Канавинского района Нижнего Новгорода на 100% готова к зиме Общество

Снегоуборочная техника Канавинского района Нижнего Новгорода на 100% готова к зиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиссия администрации города и структурных подразделений осмотрела дорожно-уборочную технику, а также наличие инвентаря и укомплектованность персоналом.

В ходе осмотра было представлено 56 единиц техники - погрузчики, тракторы, лаповые снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры. По данным администрации Канавинского района, процент заготовки противогололедных материалов составляет 70%, показатели наличия и исправности снегоуборочной техники и обеспеченности производственным персоналом составляют 100%.

Отметим, что в настоящий момент во всех районах города идут активные мероприятия по подготовке к зиме.

Напомним, в прошлом году с территории Канавина было вывезено порядка 70 тыс.куб.м снега.