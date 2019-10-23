Интерактивная площадка по голосованию за проекты благоустройства открылась в Заксобрании Нижегородской области Общество

Интерактивная площадка по голосованию за проекты благоустройства открылась в Законодательном собрании Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоит отметить, что площадка была открыта 24 октября перед заседанием Законодательного собрания Нижегородской области. Волонтеры предлагали депутатам и сотрудникам Заксобрания проголосовать за объекты благоустройства на 2020 год. Как выяснилось, многие народные избранники уже отдали свой голос за ту или иную площадку.

"Важная особенность, которая существует только в Нижнем Новгороде и в какой-то степени является нашей уникальной разработкой – человек может выбрать не только два объекта благоустройства по месту своего жительства, определив тем самым приоритет. Он может дальше определить содержание приоритета внутри объекта: должна ли там быть парковка, детская площадка или прогулочное место. Архитекторы, которые будут благоустраивать объекты-победители, набравшие большинство голосов, смогут ориентироваться на желания жителей и обязательно включат приоритетные направления, которые люди выбрали для благоустройства этой площадки", - отметила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко 23 октября посетил стенд Нижегородской области на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений. Там губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина показали, как организована система рейтингового голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году. Виталий Мутко высоко оценил электронную систему голосования по выбору общественных пространств.

Всего в перечень для голосования по Нижегородской области вошли 163 объекта. 79 из них находятся в области, 84 - в Нижнем Новгороде. Участвовать в голосовании могут граждане старше 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором проводится голосование. Отдать свой голос можно до 31 октября двумя способами: через сайт https://golosza.ru/ или с помощью волонтеров, которые работают в пунктах опроса в МФЦ и торговых центрах.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.