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Общество

Темп роста реальной заработной платы в Нижегородской области составил 102%

24 октября 2019 17:24  [62] Общество

Темп роста реальной заработной платы в Нижегородской области составил 102%. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области предоставило основные показатели социально-экономического развития области за 9 месяцев 2019 года.

Так, по итогам 9 месяцев 2019 года объем отгруженной промышленными предприятиями продукции увеличился на 6,7% и составил более 1,1 трлн рублей. Индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 107,1%. По объему отгрузки продукции обрабатывающих предприятий Нижегородская область занимает 2 место в ПФО, а среди регионов России – седьмое. Опережающие темпы роста достигнуты в ключевых высокопроизводительных отраслях: автомобилестроении (109,9%), химической промышленности (119,9%), судо- и авиастроении (131,9%), производстве электрического оборудования (140,7%), нефтепереработке (116,1%).

Также растут объемы строительства. За 9 месяцев 2019 года объем работ в строительном комплексе составил 131,7 млрд рублей, что выше аналогичного периода 2018 года на 28,2% (в сопоставимых ценах). За январь-сентябрь 2019 года было введено в действие на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 967,4 тысяч кв м жилых домов (в январе-сентябре 2018 года – 863,7 тыс. кв. метров).

Среднемесячная заработная плата, которая является основным компонентом денежных доходов населения, в январе-августе 2019 года составила 34,3 тысяч рублей, темп роста реальной заработной платы – 102%.

В Нижегородской области – один из самых низких среди регионов России уровней официально зарегистрированной безработицы – 0,4% на 1 октября 2019 года.

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