Смертность снизилась в Нижегородской области в 2019 году.
По опубликованным данным Росстата за период январь-август 2019 года показатель смертности населения в Нижегородской области снизился с 15,4 на 1000 человек населения за период с января по август 2018 года до 14,69 на 1000 населения в 2019 году, то есть на 4,5%.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, это самый низкий показатель с 2000 года. Число сохраненных жизней составило 1786. Это соответствует показателю по государственной программе "Развитие здравоохранения Нижегородской области" на 2019 год.
За январь-сентябрь 2019 года целевые показатели по заработной плате врачей, с учетом прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности в размере 30770 рублей, выполнены в полном объеме.
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