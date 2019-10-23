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Общество

Смертность снизилась в Нижегородской области в 2019 году

25 октября 2019 09:53  [68] Общество

Смертность снизилась в Нижегородской области в 2019 году.

По опубликованным данным Росстата за период январь-август 2019 года показатель смертности населения в Нижегородской области снизился с 15,4 на 1000 человек населения за период с января по август 2018 года до 14,69 на 1000 населения в 2019 году, то есть на 4,5%.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, это самый низкий показатель с 2000 года. Число сохраненных жизней составило 1786. Это соответствует показателю по государственной программе "Развитие здравоохранения Нижегородской области" на 2019 год.

За январь-сентябрь 2019 года целевые показатели по заработной плате врачей, с учетом прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности в размере 30770 рублей, выполнены в полном объеме.

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