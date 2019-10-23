Как правильно выбрать тонометр: его разновидности и особенности

К сожалению, с возрастом у человека значительно ухудшается здоровье, тем самым требуется более тщательный подход к своему самочувствию. Сейчас достаточно частая проблема как среди взрослых, так и среди молодых — повышенное давление. Чтобы регулярно проверять его значения, нужно купить тонометр.

Как правильно выбрать устройство

Прежде всего нужно разобрать особенности аппарата. Тонометр — это специальный прибор, использующийся для измерения артериального давления. Именно этот аппарат позволяет регулярно измерять такой необходимый показатель для здоровья человека. Благодаря наличию тонометра дома можно в экстренных ситуациях быстро определить проблему и оказать правильную помощь больному.

Современный ассортимент аптек предлагает широкий выбор различных моделей тонометров. От такого разнообразия сразу же теряешься и не знаешь, что и выбрать. Прежде чем оценивать устройства по основным характеристикам, обязательно нужно подробно рассмотреть его разновидности.

Классическая и самая популярная модель — механический тонометр. Именно такое устройство часто можно встретить у бабушек или в медицинских учреждениях. Чтобы измерить данным прибором давление, чуть выше локтевого сустава надевают манжетку, которую наполняют воздухом с помощью груши. После того как воздух был подан до необходимого значения, доктор начинает постепенно спускать воздух, пока не услышит стук и не зафиксирует показатели. Механический тонометр прочен и долговечен, при этом его стоимость доступна практически каждому.

Единственный весомый минус аппарата — сложность в использовании. Сама процедура измерения давления достаточно сложная, из-за чего пожилой человек редко когда может сделать все самостоятельно. По этой причине, больше всего устройство подходит для медицинского персонала.

Более современная и усовершенствованная модель — электрический тонометр. Электронный аппарат намного удобнее от механического, ведь выводит показания сразу же на экран устройства. Для пожилых людей отлично подойдут полностью автоматические модели, ведь для подсчета нужно будет минимум усилий. Кроме того, часто такие устройства оборудованы дополнительным определителем пульса. С помощью такой функции можно запросто посчитать все сердечные сокращения быстро и точно.

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