Дети, как и большинство взрослых, просто обожают просматривать мультсериалы. Регулярно киноиндустрия радует своих поклонников новыми картинами. Смотреть лучшие мультики онлайн в хорошем качестве можно на этом ресурсе.
Отличные мультфильмы всех времен
С каждым годом в прокате появляются сотни новых мультфильмов, отличающиеся между собой по сюжету и особенностям. Предлагаем посмотреть топ-5 мультфильмов всех времен:
- Тайна Коко. Данный мультфильм вышел относительно недавно, но за это время смог завоевать поклонников по всему миру. История рассказывает о 12-летнем мальчике Мигеле, живущем в мексиканской семье и мечтающего стать музыкантом. Своим увлечением он занимается тайно, ведь другие родственники считают, что музыка — это их проклятие. Все из-за того, что прадед оставил ради своей мечты прабабку Мигеля, из-за чего тема музыки стала в семье табу. История заставляет зрителя задуматься о жизни и смерти, а также доказывает, что любая цель достижима.
- Могила светлячков. Мультфильм рассказывает о последних днях Второй мировой войны. В этот непередаваемый ужас попадает подросток Сэйта со своей маленькой сестрой, которые из-за всех событий остались совершенно одни. Юный мальчик рано взрослеет, сталкиваясь с жестокостью мира.
- ВАЛЛ-И. Робот ВАЛЛ-И остался совсем один на опустевшей Земле, пытаясь очистить ее от мусора, который оставили после себя люди, улетевшие в космос. Маленький робот даже не догадывается, что в скором времени он сможет найти новых друзей и изменить к лучшему даже своих бывших хозяев.
- Мой сосед Тоторо. Две маленькие сестрички, переехавшие на новое место, встречают лесного духа, которого все называют “Тоторо”. Подружившись со своими новыми подругами, Тоторо устраивает им воздушное представление и помогает повидать маму в больнице.
- Головоломка. Обычная школьница Райли имеет пять основных эмоций: Печаль, Радость, Страх, Брезгливость и Гнев. Все эмоции жили в гармонии и порядке, помогая девушке с проблемами и руководя нею. Но все меняется в один день, когда школьнице предстоит переезд в новый город.
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