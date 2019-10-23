Топ-5 мультфильмов всех времен

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Отличные мультфильмы всех времен

С каждым годом в прокате появляются сотни новых мультфильмов, отличающиеся между собой по сюжету и особенностям. Предлагаем посмотреть топ-5 мультфильмов всех времен:

Тайна Коко. Данный мультфильм вышел относительно недавно, но за это время смог завоевать поклонников по всему миру. История рассказывает о 12-летнем мальчике Мигеле, живущем в мексиканской семье и мечтающего стать музыкантом. Своим увлечением он занимается тайно, ведь другие родственники считают, что музыка — это их проклятие. Все из-за того, что прадед оставил ради своей мечты прабабку Мигеля, из-за чего тема музыки стала в семье табу. История заставляет зрителя задуматься о жизни и смерти, а также доказывает, что любая цель достижима. Могила светлячков. Мультфильм рассказывает о последних днях Второй мировой войны. В этот непередаваемый ужас попадает подросток Сэйта со своей маленькой сестрой, которые из-за всех событий остались совершенно одни. Юный мальчик рано взрослеет, сталкиваясь с жестокостью мира. ВАЛЛ-И. Робот ВАЛЛ-И остался совсем один на опустевшей Земле, пытаясь очистить ее от мусора, который оставили после себя люди, улетевшие в космос. Маленький робот даже не догадывается, что в скором времени он сможет найти новых друзей и изменить к лучшему даже своих бывших хозяев. Мой сосед Тоторо. Две маленькие сестрички, переехавшие на новое место, встречают лесного духа, которого все называют “Тоторо”. Подружившись со своими новыми подругами, Тоторо устраивает им воздушное представление и помогает повидать маму в больнице. Головоломка. Обычная школьница Райли имеет пять основных эмоций: Печаль, Радость, Страх, Брезгливость и Гнев. Все эмоции жили в гармонии и порядке, помогая девушке с проблемами и руководя нею. Но все меняется в один день, когда школьнице предстоит переезд в новый город.

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