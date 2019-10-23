Нижегородская областная библиотека им. В.И.Ленина в "Ночь искусств" проведёт мероприятия на 20 своих площадках Культура и отдых

Нижегородская областная библиотека им. В.И.Ленина в "Ночь искусств" проведёт мероприятия на 20 своих площадках, сообщает министерство культуры региона.

В сообщении говорится, что 3 ноября с 17:00 до 23:00 Нижегородская областная библиотека им. В.И.Ленина (ул. Варварская, 3) включится во Всероссийскую культурно-образовательную акцию "Ночь искусств". Она пройдет в преддверии Дня народного единства.

Нижегородская "Ленинка" на этот раз подготовила для гостей многочисленные тематические мероприятия на 20 площадках, а также особенные экскурсии по историческому зданию библиотеки.

В Белом зале в 18:00 состоится торжественное открытие "Ночи искусств", где ансамбль песни и танца "Казачий хутор" (под руководством Ильдара Умярова).

На совместном мастер-классе Лейлы Орен и Елены Крюковой гостей ждет гармоничное соединение двух искусств – живописи (техники рисования эбру) и литературы. Позднее посетители смогут погрузиться в атмосферу немого кино на киносеансе "Разговор без слов", а также смастерить своими руками "Бабочку для Чарли" и оптическую игрушку тауматроп, с которой началась история кино и анимации.

Весь вечер в Белом зале будет работать книжно-иллюстративная выставка "Мы Россия – мы едины", посвященная грядущему Дню народного единства.

В холле 1 этажа гости смогут создать марионетку на мастер-классе "Театр Карабаса Барабаса" и сделать фото с героями сказки "Золотой ключик".

В отделе нотно-музыкальной литературы весь вечер будет демонстрироваться выставка изделий ручной работы из кожи, керамики, дерева, металла, стекла, бисера и ткани, представленная магазином средневековых товаров "Артельный ряд". Кроме того, в течение "Ночи" гостей ждет выступление дуэта бардовской песни "Марципан".

В отделе абонемента посетители поучаствуют в викторине "12 жанров в живописи", конкурсе рисунка "Любимый сказочный персонаж", увидят книжную выставку "Арт-детективы". Специально для "Ночи искусств" будет оформлена библиозона "Жанровая мозаика" с тематическими блоками художественной литературы популярных жанров.

Отдел Публичный центр правовой информации подготовил для гостей "Ночи" игры и викторины "Верю-не верю", "Право в фильмах" и другие.

В отделе литературы на иностранных языках состоится встреча "Опыт социального волонтерства в Германии" (ведущая П.Г. Антропова, студентка 5 курса НГПУ им. Минина).

После пройдет мастер-класс для продолжающих изучение немецкого языка "Изобразительное искусство" и викторина "Литературная карта мира". В завершение вечера будет показан фильм Б. Персиваля "Воровка книг" на немецком языке с русскими субтитрами.

В холле 2 этажа организована творческая локация "Арт-библиотека", все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию праздничной открытки "Нижегородское ополчение: подвиг во имя единения" и игре-викторине "Знатоки искусства".

Будут представлены выставки "Декадентская мадонна", посвященная 150-летию со дня рождения русской писательницы, драматурга, критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1896-1945) и "Идиллия минувших дней", приуроченная к 150-летию со дня рождения русского художника Константина Андреевича Сомова (1869-1936).

Для эрудитов подготовлены захватывающие викторины. Кроме того, гости смогут создать своими руками оригинальную книжную закладку.

В Зале каталогов в течение "Ночи" будет работать выставка "Музей искусств – прекрасный Эрмитаж!": к 255-летию Государственного Эрмитажа. Посетители поучаствуют в викторине "Собрание Эрмитажа: художники и их картины" и мастер-классе "Танцующие листья": осенняя аппликация своими руками.

Свою эрудицию гости смогут продемонстрировать в интеллектуальной игре "Знаменитые Россияне", созданной по мотивам иллюстрированного издания Платона Бекетова. Пазлы "Генеральная карта Российской империи" познакомят нижегородцев с первой официальной картой Российской империи, изданной в 1745 г.

Информационно-библиографический отдел (комн. 28) подготовил книжную выставку "Театр FUTURI: вперед в прошлое" (эволюция театральных форм и приемов от античности до театра будущего). Посетителей ждет мистико-детективный квест в 5-ти явлениях "Призрак театра". Участники в игровой форме познакомятся с самыми знаменитыми мистическими театральными сюжетами и историями, а также разгадают тайну призрака театра.

В отделе производственной и экологической информации (комн. 31) будет работать выставка-инсталляция: "Остановись, мгновенье!.. История и искусство фотографии" и селфи-уголок "Ретрофото".

Сотрудники отдела краеведческой литературы (комн. 33) подготовили для гостей "Ночи искусств" книжно-иллюстративную выставку "Двойной портрет на фоне времени: Александр Велединский и Алексей Иванов", краеведческий тир "Знаешь ли ты наш город?", воркшоп "Точечное творчество" и увлекательные электронные викторины.

В "Ночь искусств" в научно-методическом отделе (комн. 37) посетители смогут посвятить время творчеству на мастер-классе "Кинусайга: пэчворк без иголки", увидеть выставку-загадку "От книги к спектаклю, от книги к кино", а также продемонстрировать свою эрудицию в "Арт-квизе".

Отдел основного фонда книгохранения (комн. 39) откроет для посетителей волшебный мир украшений. Здесь гости познакомятся с книжно-иллюстративной выставкой "Книжный мир самоцветов", викториной "Малахитовая шкатулка" и создадут украшения своими руками.

Отдел гигиены и реставрации библиотечного фонда по традиции распахнет двери для желающих поучаствовать в экскурсиях.