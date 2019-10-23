Почти 30 дворов благоустроили по программе ФКГС в Советском районе Нижнего Новгорода летом 2019 года Общество

Почти 30 дворов благоустроили по программе ФКГС в Советском районе Нижнего Новгорода летом 2019 года, сообщил глава района Владимира Исаева в ходе еженедельного инспекционного объезда.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Советском районе завершилось благоустройство дворовых территорий в границах улиц Ванеева-Богородского-Козицкого-Шишкова в рамках программы формирования комфортной городской среды. Всего в программу вошли 20 домов и дворовая территория по ул. Пушкина, 20.

Рабочие заасфальтировали более 9 тысяч квадратных метров внутридворовых проездов и тротуаров, установили 4,6 погонных метров дорожного и тротуарного бортового камня, обустроили парковочные зоны, отремонтировали наружное освещение, установили газонное ограждение (900 погонных метров), новые лавочки и урны. Кроме того, вдоль домов появились новые тротуары и газонные ограждения.

Стоит отметить, что в целях приведения территории в нормативное состояние собственниками было убрано несколько незаконных построек, в том числе гаражи.

"Во время проведения работ по благоустройству жители могли спокойно обратиться к нам и внести свои предложения или корректировки в проект благоустройства дворовой территории. Мы постарались максимально учесть их пожелания. Например, по просьбе нижегородцев были организованы дополнительные парковочные карманы у дома № 4, корп.1, по ул. Шишкова, а также было скорректировано месторасположение контейнерной площадки. Всего по программе ФКГС в этом году в районе было благоустроено 27 дворовых пространств", - отметил глава администрации Советского района Владимир Исаев.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что в этом году на благоустройство территорий города по программе ФКГС в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено на треть больше средств, чем в 2018-м. Финансирование в абсолютных цифрах выросло с 516 млн в 2018 году до 697 млн рублей в этом. Всего будут благоустроены 16 общественных пространствах (парки, скверы, пляжные зоны) и 162 городских двора.