Автотранспортный комплекс - основное связующее звено экономики, - Евгений Лебедев Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравляет жителей региона с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального парламента.

"Уважаемые нижегородцы!

От имени Законодательного собрания Нижегородской области поздравляю вас с профессиональным праздником Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Сейчас невозможно представить нашу жизнь без автомобильного и городского пассажирского транспорта. Работники отрасли ежедневно выполняют сложную ответственную работу: оказывают услуги по перевозке грузов, почты, сырья, готовой продукции, товаров первой необходимости; обеспечивают работу строителей, медиков, энергетиков, предприятий торговли и общественного питания; связывают между собой самые отдаленные населенные пункты, в которые порой невозможно добраться другим способом.

Перевозка пассажиров одна из важнейших функций работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. С этой задачей вы великолепно справляетесь. Мы садимся в автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси, метро и едем на работу, на учебу или просто по своим делам. Нам удобно и комфортно. Мы не задумываемся, с какими трудностями вы сталкиваетесь в своей работе: ведь это напряженный, рискованный труд, требующий выдержки, внимания, терпения и высокой эмоциональной самоотдачи.

Автотранспортный комплекс - основное связующее звено экономики, бесперебойное функционирование которого содействует решению важнейших хозяйственных и социальных вопросов.

В этот праздничный день - самые теплые поздравления ветеранам отрасли, посвятившим свою жизнь любимой профессии, а сейчас передающих свой богатый опыт молодому поколению.

Желаю всем работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной и плодотворной работы", - говорится в поздравлении.