Каждый нижегородец зависит от результатов труда транспортников, - Владимир Панов Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравляет работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба мэрии.

"Уважаемые специалисты и ветераны транспортной отрасли!

Поздравляю вас с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Жизнь современного города-миллионника просто невозможно представить без личных автомобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев, такси, линий метрополитена. Ежедневно на дорогах Нижнего Новгорода работают сотни единиц общественного муниципального и коммерческого пассажирского транспорта, автопредприятия осуществляют доставку грузов.

Каждый нижегородец зависит от результатов труда транспортников: от ответственности и профессионализма водителей, обслуживающего и ремонтного персонала предприятий-перевозчиков. В свой профессиональный праздник слов признательности и благодарности заслуживают все, кто управляет техникой, отвечает за ее состояние, выпускает в рейс!

Знаменитый писатель и драматург Илья Ильф писал: "В поезде читают, потому что скучно, в трамвае - потому что интересно". Мне хотелось бы искренне пожелать всему нижегородскому городскому пассажирскому транспорту всегда работать настолько комфортно, безопасно и эффективно, чтобы ничто не нарушало покоя ваших увлечённых чтением пассажиров!

Желаю нижегородским транспортникам больших профессиональных успехов, безаварийного движения, крепкого здоровья, благополучия, и по доброй водительской традиции – "Ни гвоздя, ни жезла!", - отмечается в поздравлении.