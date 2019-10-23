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Общество

Каждый нижегородец зависит от результатов труда транспортников, - Владимир Панов

27 октября 2019 13:44  [91] Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравляет работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба мэрии.

"Уважаемые специалисты и ветераны транспортной отрасли!
Поздравляю вас с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Жизнь современного города-миллионника просто невозможно представить без личных автомобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев, такси, линий метрополитена. Ежедневно на дорогах Нижнего Новгорода работают сотни единиц общественного муниципального и коммерческого пассажирского транспорта, автопредприятия осуществляют доставку грузов.

Каждый нижегородец зависит от результатов труда транспортников: от ответственности и профессионализма водителей, обслуживающего и ремонтного персонала предприятий-перевозчиков. В свой профессиональный праздник слов признательности и благодарности заслуживают все, кто управляет техникой, отвечает за ее состояние, выпускает в рейс!

Знаменитый писатель и драматург Илья Ильф писал: "В поезде читают, потому что скучно, в трамвае - потому что интересно". Мне хотелось бы искренне пожелать всему нижегородскому городскому пассажирскому транспорту всегда работать настолько комфортно, безопасно и эффективно, чтобы ничто не нарушало покоя ваших увлечённых чтением пассажиров!

Желаю нижегородским транспортникам больших профессиональных успехов, безаварийного движения, крепкого здоровья, благополучия, и по доброй водительской традиции – "Ни гвоздя, ни жезла!", - отмечается в поздравлении.

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