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Общество

Отсутствие дезинфекции является наиболее частым нарушением в нижегородских детсадах

25 октября 2019 12:20  [26] Общество
Отсутствие дезинфекции является наиболее частым нарушением в нижегородских детсадах

Отсутствие дезинфекции является наиболее частым нарушением в нижегородских детсадах

Фото: НИА Нижний Новгород

Отсутствие дезинфекции и неправильная организация питания стали наиболее частыми нарушениями в детсадах Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В январе-сентябре 2019 года сотрудники ведомства проверили 359 дошкольных организаций, и в 216-и из них выявлены различные нарушения санитарного законодательства.

По данным Роспотребнадзора, наиболее типичными нарушениями являются нарушения при организации питания детей. Речь идет о несоблюдении условий хранения пищевых продуктов, нарушениях технологии приготовления еды, несоблюдение правил мытья посуды, а также несвоевременная замена устаревшего технологического и холодильного оборудования.

Кроме того, в перечень частых нарушений вошли отсутствие качественной влажной уборки и несоблюдение требований к освещению помещений. Еще одним из частых нарушений является не соблюдение требований к оборудованию детской мебелью в соответствии с возрастом и ростом детей.

В итоге в отношении детсадов составлено 340 протоколов об административных правонарушениях. Детсады за это оштрафовали на 1,5 млн рублей.

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