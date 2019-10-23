ГИБДД предупреждает о задержках в регистрации транспорта из-за сбоя компьютерных программ

Госавтоинспекция предупреждает нижегородцев, что 15 ноября 2019 года в работе программного обеспечения ведомства произойдет сбой. Об этом сообщает пресс-служба региональная ГИБДД.
Сбой в программе в этот день продлится до 18:00.
В связи с этим в регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД могут возникать задержки в регистрации транспортных средств.
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