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Общество

ГИБДД предупреждает о задержках в регистрации транспорта из-за сбоя компьютерных программ

25 октября 2019 12:43  [84] Общество

Госавтоинспекция предупреждает нижегородцев, что 15 ноября 2019 года в работе программного обеспечения ведомства произойдет сбой. Об этом сообщает пресс-служба региональная ГИБДД.

Сбой в программе в этот день продлится до 18:00.

В связи с этим в регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД могут возникать задержки в регистрации транспортных средств.

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