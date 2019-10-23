Рабочая группа по рассмотрению проекта городского бюджета создана в думе Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Рабочая группа по рассмотрению проекта городского бюджета создана в думе Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Речь идет о бюджетах на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В состав рабочей группы вошли двенадцать депутатов: Галина Демахина, Сергей Елизаров, Андрей Касьянова, Наталья Мигунова, Евгений Минервин, Михаил Орлов, Денис Савинов, Владимир Сипров, Сергей Смирнов, Екатерина Стрижова, Александр Терентьев и Юрий Шахунц.

На своих заседаниях члены рабочей группы могут рассматривать предложения главы города, комитетов городской думы и депутатов по изменению и определению объема бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальных программ и осуществление бюджетных инвестиций из городского бюджета.

Результаты рассмотрения вопросов рабочей группой в виде сводной таблицы рекомендаций и предложений направляются главе города, председателю думы, а также в профильный комитет - по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике, для принятия решения о внесении их в сводную таблицу поправок к проекту о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

"В последние годы бюджет сложный, дефицитный. Много вопросов возникает при его обсуждении, и разобраться на одном заседании комитета во всем, чтобы принять решение, с моей точки зрения, невозможно. Поэтому мы приняли решение несколько лет назад и сейчас уже традиционно его продолжаем, рассматривать проект бюджета предварительно и подробно – по программам на рабочей группе. Чтобы и депутаты, и, в итоге, жители города понимали, как будут расходоваться наши средства", - прокомментировал Александр Терентьев.

Рабочая группа будет действовать до 31 декабря 2019 года.