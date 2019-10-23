Нижегородская компания возместила НДС за фиктивную продажу имущества, - СУ СК Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Руководство нижегородской компании подозревается в мошенничестве на сумму свыше 47 млн рублей с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области 25 октября 2019 года.

По версии следствия, руководство ООО "Жилищный комплекс" Севастопольский" во втором квартале 2016 года необоснованно возместило НДС из бюджета Российской Федерации на сумму свыше 47 млн рублей.

Основанием для возмещения средств была фиктивная продажа имущества ООО "Каменищенский карьер". При этом фактически компания продолжала им пользоваться.

В настоящее время следователи СК проводят обыски в офисах и складских помещениях указанной организации, а также домах должностных лиц, чтобы найти это имущество и документы, "представляющие интерес для расследования". Кроме того, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Расследование по уголовному делу продолжается.

СПРАВКА:

ООО "Жилищный комплекс" Севастопольский" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году. Уставный капитал 15 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель Сергей Юрьевич Медведев. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.