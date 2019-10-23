Машина Яндекс.Такси в Сочи сбила нижегородского полицейского Происшествия

Фото: Соцсеть

Машина Яндекс.Такси в Сочи сбила нижегородского полицейского. Об этом сообщает КП в Краснодаре.

Происшествие произошло 25 октября. По предварительным данным, водитель Яндекс.Такси марки Ford Focus превысил скорость и столкнулся с автомобилем в Renault Logan.

От столкновения Ford Focus откинуло в сторону транспортной остановки. В это время там находился сержант полиции, прикомандированный в Сочи из Нижегородской области.

В результате ДТП пострадали водитель такси и сотрудник полиции. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В региональном МВД отказались комментировать произошедшее.