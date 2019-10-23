Гастрономический фестиваль "Кухни народов России" пройдет в Нижнем Новгороде 3-4 ноября Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Третий гастрономический фестиваль "Кухни народов России" пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня народного единства 3-4 ноября. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму, Федерального агентства по рыболовству, губернатора и правительства Нижегородской области, а также администрации города.

Что такое "Кухни народов России"?

"Кухни народов России" – это мобильный фестиваль "стритфуда", который проходит в рамках федерального проекта "Гастрономическая карта России".

За 16 месяцев передвижной фудкорт проехал более 55 тысяч километров и собрал большую коллекцию блюд и уникальных продуктов от Черного моря до самой западной точки России – Калининграда, от столицы Северно-Кавказского Округа – Пятигорска до Арктической зоны России, за Полярным кругом, от берега Северно-Ледовитого океана (Баренцево море, с. Териберка) и до Алтая.

Как будет проходить фестиваль?

Нижегородцев на площади Минина и Пожарского будут ждать десять мобильных ресторанов ГАЗель NEXT, мобильные русская печь и кофейня, полевой мангал, в которых будет представлено более 150 наименований региональных продуктов и блюд народов России.

Для участия в празднике приедут шеф-повара, фермеры, рестораторы, производители и представители малочисленных народов из 30 регионов России, в том числе таких удаленных, как Кузбасс, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Алтай, Алтайский край, Республика Хакасия, Краснодарский край, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Бурятия, Удмуртская республика и другие. Специальные гости масштабного гастрономического праздника - известные российские шеф-повара Максим Тарусин и Дмитрий Шуршаков.

"В рамках праздника гости узнают больше о российской кулинарной географии и самобытных традициях и продуктах питания регионов России, познакомятся с носителями уникальной гастрокультуры, смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, пополнят словарный запас названиями редких блюд", - обещают организаторы.

Мобильная кухня начнет свою работу 3 ноября в 12:00.

Какие зоны будут работать на фестивале?

В зоне "Народной дегустации" над традиционными первыми блюдами будут трудиться повара из Мурманской области, Бурятии и Хакасии, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и других регионов. Здесь можно будет попробовать шулэн, лыжву, алтайскую шурпу и кулламу, куриную лапшу токмач, а также узнать, чем лохикейто отличается от ухи из волжской рыбы.

Тульские самовары объединят любителей чая. "Большая чайная народов России" представит: сбитень по старорусскому рецепту, алтайский чай из горных трав "Кылбыш чай", травяные чаи "Тайга", "Кладовая Катуни", "Золото Алтаям", тонизирующий "Саган Далим, хакаский ирбен и чай из горных трав "Хибинский" и др..

Федеральное агентство по рыболовству подготовили программу в зоне фестиваля "Рыбные богатства России". В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, дегустации и видеопрезентации продукции. На рыбной ярмарке гостям предложат рыбу и морепродукты Азовского и Черного морей, водоемов Волго-Каспия и рек средней полосы России, а также рыбу Северного бассейна. В ассортименте – карп, белый амур, толстолобик и форель в свежем и живом виде, свежемороженые бычки, ставрида, барабуля, рыба горячего и холодного копчения, консервированная продукция, креветки, мидии, вареные раки, икра и свежие крымские устрицы. Планируется, что цены на товары будут на 20-30% ниже, чем в магазинах.

"Народные дегустации" стартуют 3 ноября в 15:00 и продолжатся в День народного единства 4 ноября.

Будет ли развлекательная программа на "Кухнях народов России"?

В рамках фестиваля 4 ноября объединенная команда шеф-поваров "Гастрономической карты" организует флешмоб "Россия объединяет": представители народов России скажут "Добро пожаловать!" и "Приятного аппетита" на своих родных языках и представят знаковые блюда и уникальные продукты своих регионов.

Для участия во флешмобе также приглашены национальные диаспоры Нижнего Новгорода и преподаватели и иностранные студенты Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова из Китая, Японии, Франции, Сербии, Македонии и др.

"Основной задачей мероприятий, проводимых в этом году, ставятся повышение осведомлённости общественности о состоянии автохтонных языков, находящихся под угрозой вымирания во всём мире, а также установление связи между языком, развитием общества, мирным существованием и урегулирование конфликтов", - отмечают организаторы.

Флешмоб стартует 4 ноября в 15:00.

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Напомним, что в рамках концертной программы празднования Дня народного единства на главной сцене 3 и 4 ноября пройдет фестиваль национальных культур "Народное Единство" с участием музыкальных коллективов из Республики Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Удмуртской и Чувашской Республики. Специальные гости фестиваля - группа "Браво", Анна Седокова, рэп-музыканты МОТ и HammAli & Navai.