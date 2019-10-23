Сотрудник РФЯЦ, использовавший компьютеры центра для майнинга, осужден на три года Происшествия

Одного из сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области приговорили к трем годам колонии общего режима за то, что он использовал компьютеры центра для майнинга криптовалюты. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Саровском городском суде.

Мужчина обвинялся в пяти эпизодах данного преступления. По одному из них осужденному назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Факт несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях установлен в 2018 году. Тогда в преступлении подозревались двое сотрудников ядерного центра. В Саровском городском суде сегодня сказали, что информация по второму фигуранту дела у них отсутствует.