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Происшествия

Сотрудник РФЯЦ, использовавший компьютеры центра для майнинга, осужден на три года

25 октября 2019 14:42  [100] Происшествия

Одного из сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области приговорили к трем годам колонии общего режима за то, что он использовал компьютеры центра для майнинга криптовалюты. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Саровском городском суде.

Мужчина обвинялся в пяти эпизодах данного преступления. По одному из них осужденному назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Факт несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях установлен в 2018 году. Тогда в преступлении подозревались двое сотрудников ядерного центра. В Саровском городском суде сегодня сказали, что информация по второму фигуранту дела у них отсутствует.

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