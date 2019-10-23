Бюджет Нижегородской области на три предстоящих года сформирован бездефицитным Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Бюджет Нижегородской области на три предстоящих года сформирован бездефицитным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня - 25 октября, в Законодательное собрание Нижегородской области внесен проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Доходы и расходы бюджета на 2020 год прогнозируются в размере 82,164 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем утверждались на 2019 год. Прогноз безвозмездных поступлений на 2020 год определен в сумме 30,747 млрд рублей,

В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в объеме 151,4 млрд рублей, в том числе налоговые доходы - 148,3 млрд рублей, что на 11,3% выше первоначального плана на 2019 год.

Наибольший удельный вес в 2020 году составляют расходы на реализацию следующих государственных программ:

"Развитие образования Нижегородской области" - 42,4 млрд рублей (в 2019 году - 38,3 млрд рублей);

"Социальная поддержка граждан" - 32,6 млрд рублей (в 2019 году - 30,7 млрд рублей);

"Развитие здравоохранения" - 28,7 млрд рублей (в 2019 году - 26,9 млрд рублей);

"Развитие транспортной системы Нижегородской области" – 21,3 млрд рублей (в 2019 году - 18,6 млрд рублей).

В 2021 году доходы и расходы прогнозируются в размере 188,814 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 161,9 млрд рублей.

Доходы и расходы бюджета в 2022 году составляют 191 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 170,4 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе, формирование расходов областного бюджета на три предстоящих года осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. В 2020 году программные расходы областного бюджета составят 174,3 млрд рублей или 95,7% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 7,8 млрд рублей или 4,3% от общего объема расходов.

"Социально-ориентированный бюджет на 2020 год - это серьезное увеличение средств на борьбу с онкологическими заболеваниями (за счет средств федерального бюджета – 1,1 млрд рублей, на 79,1% выше уровня 2019 года, за счет областного бюджета – 46,8 млн. рублей, на 75,2%), связанное в том числе, с планами по строительству онкоцентра. Как я уже отмечал, мы второй год подряд формируем бездефицитную программу государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. В конечном счете – это наш вклад в здоровье нижегородцев", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На реализацию программ "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" (на объекты адресной инвестиционной программы в рамках подпрограмм 4,2 млрд рублей, на 23,5% и 151 млн рублей, в 2,3 раза выше уровня 2019 год соответственно), на развитие физической культуры и массового спорта (5 млрд рублей, почти в 2 раза превышает прошлогодние ассигнования)", - пояснил губернатор.

"Заложены средства на реконструкцию дорог по ул. Циолковского, строительство транспортной развязки в районе д. Ольгино, на реставрацию памятников культуры, на мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нацпроекты сейчас заложено 25 млрд рублей средств, но мы будем работать над увеличением суммы ко II чтению проекта федерального бюджета", - отметил Глеб Никитин.

"После официального внесения проекта бюджета в Законодательное собрание он будет рассмотрен на заседаниях профильных комитетов. По каждому направлению, будь то экономика, финансы или сельское хозяйство, депутатами будут даны предложения", - прокомментировал председатель ЗС НО Евгений Лебедев.

"При рассмотрении в первом чтении будет обсуждаться концепция законопроекта, а также одновременно с проектом закона прогноз социально-экономического развития региона, основные направления бюджетной и налоговой политики, формирование межбюджетных отношений, основные принципы и расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов", - добавил председатель парламента.

"Предметом первого чтения является общий объем доходов и расходов, в том числе общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств. В первом чтении проект закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания 28 ноября", - пояснил Евгений Лебедев.