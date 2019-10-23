Гордума Дзержинска внесла корректировки в бюджет города на 2019 год Экономика

Депутаты Думы Дзержинска приняли решение по корректировке главного финансового документа города. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Доходная и расходная части соразмерно увеличены на сумму 7,8 млн рублей. Таким образом, доходы бюджета составили 6,8 млрд рублей, расходы — 6,9 млрд рублей, дефицит остался неизменным в размере 127,4 млн рублей.

Увеличение доходов в основном произошло за счет средств безвозмездных поступлений и межбюджетных трансфертов.

Средства населения и спонсоров – 522,411 тысячи рублей, будут направлены на ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта и проезжей части в пос.Гавриловка по ул.Полевой, оборудование детских и спортивно-игровых площадок в п.Пыра на ул.Болотной, в пос.Горбатовка на ул.Весенней и в пос.Желнино на ул. Советской.

Изменения включили в бюджет пожертвования членов партии "Единая Россия" (395 тысяч рублей), которые будут направлены на выплату единовременной материальной помощи 32 пострадавшим во время взрыва на АО "ГосНИИ Кристалл" в размере 12,344 тысяч рублей каждому.

Кроме того, добровольные пожертвований от юридических и физических лиц в сумме 224,95 тысяч рублей позволят профинансировать приобретение материалов, инструмента для остекления и других восстановительных работ.

Существенная часть межбюджетных трансфертов, в том числе за счет их перераспределения, также будет направлена на устранение последствий ЧС на "Кристалле". В частности, финансирование в размере 4,147 млн рублей на эти цели пойдет в учреждения социальной сферы (28 детских садов и 14 школ), и 5,4 млн рублей - на восстановление поврежденного остекления в жилых домах.

Также межбюджетные трансферты в сумме 2,2 млн рублей будут направлены на финансирование ремонтных работ 11 школ города (№№ 7, 17, 20, 21, 23, 25, 30, 36, 37, 38 и 68).

В местном бюджете 868,4 тысячи рублей зарезервированы на изготовление и монтаж турникетов в пяти школах (№№ 7, 17, 20, 22 и 32).

Коррективы, внесенные на очередном заседании Городской думы, помимо этого, предусматривают местное софинансирование ряда трат.

В том числе, 300 тысяч рублей выделено на разработку проектно-сметной документации реконструкцию "Культурно-досуговый центр "Дом химии", который будет располагаться в Доме книги. Сумма областной субсидии на эти цели составит 1,2 млн рублей.

Также из городского бюджета выделено, за счет перераспределения, 740,4 тысячи рублей на софинансирование расходов по строительству главного канализационного коллектора, 2,3 млн рублей - на выполнение работ по уборке территорий от порубочных остатков на территории ЖК "Северные ворота".