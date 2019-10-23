"Объединение исполнительной и партийной власти усилит эффективность работы с населением", - Александр Табачников Политика

Александр Табачников Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, член РПС НРО партии "Единая Россия" Александр Табачников прокомментировал решение Глеба Никитина совместить пост губернатора Нижегородской области и должность секретаря регионального отделения партии "Единая Россия".

"Решение федерального руководства партии "Единая Россия" по назначению губернаторов ряда регионов исполняющими обязанностями секретарей региональных отделений, на мой взгляд, абсолютно правильное и закономерное", - сказал Александр Табачников.

"Ни для кого не секрет, что любое исполнение наказов избирателей – это прежде всего взаимодействие депутатов с исполнительной властью. И абсолютно логично в этой связи выглядит ситуация, когда высшее должностное лицо региона становится и высшим партийным руководителем", - пояснил он.

"Объединение исполнительной и партийной власти усилит эффективность работы с населением региона. У партии появляется больше возможностей реализовывать задачи, которые стоят перед "Единой Россией", у губернатора - очень серьезный инструмент взаимодействия с населением, решения проблем граждан, а значит дополнительный стимул для развития Нижегородской области", - подытожил Александр Табачников.