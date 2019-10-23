"Почти две тысячи дополнительных мест в ясельных группах планируется создать до конца года", - Андрей Гнеушев Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Почти две тысячи дополнительных мест в ясельных группах планируется создать до конца 2019 года. В регионе планируется завершить строительство 19 новых детских садов. На эти цели выделено более 2 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней ", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев в ходе проверки готовности детского сада "Солнышко" в р.п. Дальнее Константиново 25 октября 2019 года.

На сегодняшний день техническая готовность детского сада "Солнышко" составляет 90%. Его строительство ведется с октября 2018 года. В настоящее время выполнены устройство кровли, фасадов, канализации, монтаж окон, внутреннего водопровода и теплотрассы. Завершаются отделочные и электромонтажные работы, а также благоустройство территории.

(фото: пресс-служба правительства НО)

"Проектом предусмотрены четыре групповые комнаты, пищеблок, музыкально-спортивный зал, административно-хозяйственный блок. Основное оборудование уже закуплено. Новинка этих яслей - смотровые окна в групповой для детей в возрасте от года до двух лет, которая позволяет следить за воспитанниками", - отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Строительные и монтажные работы на объекте планируется завершить в ноябре 2019 года, а до конца декабря здание должно быть введено в эксплуатацию.

Всего же в Дальнеконстантиновском районе функционирует 15 детских садов.

Отметим, строительство новых детских садов для детей ясельного возраста на территории Нижегородской области ведется с целью реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демографиям в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области и подпрограммы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области".