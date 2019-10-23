"Поезда здоровья" побывали в 126 населенных пунктах 47 районов области Общество

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" побывали в 126 населенных пунктах 47 районов Нижегородкой области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств региона.

Таким образом в области продолжается реализация инициативы губернатора Глеба Никитина "Доступная медицина".

За время работы Северного и Южного "Поездов" в 126 населенных пунктах 47 районов Нижегородской области, г.Бор и г.Дзержинск 19 тысячам пациентам проведено почти 36 тысяч консультаций специалистов, в том числе: 2 115 консультации педиатра, консультаций хирурга - 1 278 стоматолога - 1 356, детского стоматолога - 1 533, онколога - 2 337, гинеколога - 3 523, эндокринолога - 4 146, кардиолога - 4 321, уролога - 1 482. Геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога) посетили 3 891 человек.

Специалистами мобильных лечебно-диагностических лабораторий проведено более 21 тысячи исследований, в том числе ФЛГ - 8 664, ЭКГ - 3 307, УЗИ - 4 292, онкоцитология - 3 236, ММГ - 1 320.

Впервые выявлено 2 871 заболеваний, в том числе 223 случаев подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено 8 475 человек, и 998 пациентов - на госпитализацию.

Наиболее востребованными остаются консультации невролога - 4 622 и офтальмолога - 5 256.

Глава региона Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что развитие мобильной медицины, как и всего первичного звена медицинской помощи - важная часть национального проекта "Здравоохранение", так как позволяет сделать качественные медицинские услуги максимально доступными жителям отдаленных территорий. Именно поэтому губернатором Нижегородской области было принято решение о продлении работы "Поездов здоровья" до конца 2019 года.

Также "Поезда здоровья" продолжают работу и на территории Нижнего Новгорода, прежде всего, в районах, жителям которых далеко добираться до поликлиник. За 28 выездов осмотрено порядка 3 тысяч человек, проведено более 8 100 консультаций, выполнено более 4 700 исследований включая ультразвуковые, флюорографические и маммографические исследования.

Кроме того, специалисты "Поездов здоровья" проводят диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, неизменно получая положительные отзывы и благодарности пациентов.

Напомним, в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, поэтому в июне было принято решение увеличить количество социальных автомобилей.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.