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Политика

"Глеб Никитин справится с новыми политическими задачами ", - Евгений Семенов

25 октября 2019 17:43  [64] Политика
Евгений Семенов

Евгений Семенов

Фото: НИА Нижний Новгород

Политолог Евгений Семенов прокомментировал назначение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на пост исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии "Единой России".

Как отметил Евгений Семенов, новые назначения глав регионов являются системными изменениями, которые предприняты накануне нового избирательного цикла.

"Судя по тому, что рокировки произошли не только в Нижегородской области, а в 13 регионах, надо говорить о том, что это системное изменение. Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, по сути, объявил о новой стратегии. Приказав всем выйти из тени, он поставил новые политические задачи, в том числе и перед губернаторским корпусом", - считает политолог.

"Что за этим следует? Совершенно очевидно, что "Единая Россия" сознает всю сумму вызовов, с которыми она столкнется накануне нового избирательного цикла 2021 года и 2024 года, и начинает серьезно готовиться к этому. И ресурс губернаторов для "Единой России" - это очень серьезный ресурс. Это весьма опытные управленцы, людей с большим политическим весом", - добавил он.

"Возникает вопрос - справятся ли губернаторы с новыми политическими задачами? На мой взгляд, мы узнаем об этом достаточно скоро. В случае с Глебом Никитиным - уже в следующем году, когда пройдут выборы в думу Нижнего Новгорода", - отметил политолог.

Оценивая текущую политическую ситуацию, эксперт не увидел каких-то серьезных рисков, которые могли бы повлиять на то, чтобы губернатор решил эту политическую задачу плохо.

"Глеб Никитин достаточно глубоко контролирует политическую ситуацию, пользуется серьезным авторитетом, серьезным влиянием. На мой взгляд, сейчас нет каких-то серьезных рисков, которые бы не позволили ему пройти это испытание", - уверен Евгений Семенов.

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