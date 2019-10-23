Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 октября 2019 года гпровел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Основной темой стала подготовка доклада к заседанию Государственного совета Российской Федерации по вопросу "Об обеспечении устойчивого управления лесными ресурсами и повышения эффективности лесного комплекса".

Открыл заседание рабочей группы помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Эта тема имеет важное значение и носит межведомственный характер. Руководителю рабочей группы необходимо, чтобы каждое мнение было услышано. Как правило, в докладе должны быть собраны все предложения, но на Госсовете обсуждается 2-3 важных вопроса, по которым нужно решение президента", - сказал Игорь Левитин.

Глеб Никитин во вступительном слове отметил, что по итогам предыдущего заседания рабочей группы Госсовета РФ были собраны и обработаны предложения в доклад. В ходе сегодняшнего заседания было предложено обсудить ряд дискуссионных вопросов.

"Первое - это передача на федеральный уровень лесоустроительных работ. Второе - это вопросы применения биржевых механизмов. Третье - вопрос правового регулирования создания лесных плантаций. Также остается актуальным вопрос создания правовых механизмов направления на цели охраны, защиты и воспроизводства лесов тех средств, которые поступают в бюджетную систему РФ в качестве платы за использование лесов. Пятый вопрос волнует все те субъекты, которые испытывают проблему недофинансирования мероприятий по охране лесов от пожаров и пожаротушению. Также будем обсуждать вопрос нормативного закрепления статуса "малонарушенная лесная территория", - отметил губернатор.

В ходе заседания прошло утверждение состава редакционной группы. Руководителем редакционной группы утвержден заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Напомним, что в декабре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Глеба Никитина руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".