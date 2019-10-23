Ветер до 25 м/с возможен в Нижегородской области 28 октября Общество

Северо-западный ветер до 20-25 м/с ожидается в Нижегородской области 28 октября 2019 года. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют населению быть осторожнее, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций.