Директору нижегородской фирмы грозит штраф за незаконное использование федеральной собственности Происшествия

Директору нижегородской фирмы грозит штраф за незаконное использование федеральной собственности. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 октября 2019 года.

В ходе прокурорской проверки в сентябре этого года было установлено, что на территории Ленинского района расположено нежилое здание, находящееся в собственности Российской Федерации. Ранее оно использовалось в качестве помещения детского сада.

Эти помещения без согласования и уведомления собственника были сданы в аренду.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой в отношении директора фирмы возбуждены три производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 7.24 КоАП РФ (нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда).

В настоящее время незаконное использование федеральной собственности прекращено. одно должностное лицо привлечено к административной ответственности. Согласно законодательству, за данное нарушение положен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Административные дела находятся на рассмотрении.