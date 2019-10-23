Школьник из Дзержинска получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II Общество

Школьник из Дзержинска получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Дзержинск ТВ.

Официальный ответ Ее Величества на свое письмо 17-летний Максим Федотов получил на днях. Ученик школы № 20 написал письмо еще летом.

"Я рассказал ей о своих интересах, о том, что имею большую коллекцию минералов. Родные очень гордятся, что я получил это письмо", - рассказал Максим.

Конверт с королевским посланием на бумаге цвета слоновой кости и гербом Замка Балморал Максим обнаружил в почтовом ящике своего подъезда. Ответ написан по поручению Елизаветы II ее личной помощницей фрейлиной Элизабет Лининг.

"Дорогой, Максим. Королева пожелала, чтобы я написала вам и поблагодарила за ваше письмо. Хотя она не может ответить вам лично, Ее величество заинтересовалась вашим рассказом о коллекции минералов и растениеводстве. Также королеве было приятно узнать о вашем энтузиазме к истории и желании преподавать историю в будущем", - отмечается в ответе Элизабет Лининг.

Письмо шло в Россию около полутора месяцев.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Сейчас королеве 93 года.

Фото: Christopher Furlong, Pool