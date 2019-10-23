Фото: с сайта Дзержинск ТВ
Школьник из Дзержинска получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Дзержинск ТВ.
Официальный ответ Ее Величества на свое письмо 17-летний Максим Федотов получил на днях. Ученик школы № 20 написал письмо еще летом.
"Я рассказал ей о своих интересах, о том, что имею большую коллекцию минералов. Родные очень гордятся, что я получил это письмо", - рассказал Максим.
Конверт с королевским посланием на бумаге цвета слоновой кости и гербом Замка Балморал Максим обнаружил в почтовом ящике своего подъезда. Ответ написан по поручению Елизаветы II ее личной помощницей фрейлиной Элизабет Лининг.
"Дорогой, Максим. Королева пожелала, чтобы я написала вам и поблагодарила за ваше письмо. Хотя она не может ответить вам лично, Ее величество заинтересовалась вашим рассказом о коллекции минералов и растениеводстве. Также королеве было приятно узнать о вашем энтузиазме к истории и желании преподавать историю в будущем", - отмечается в ответе Элизабет Лининг.
Письмо шло в Россию около полутора месяцев.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Сейчас королеве 93 года.
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