Руководство "Красного Сормова" в договоре определяет условия труда как "нормальные" Происшествия

Руководство ПАО "Красное Сормово" оштрафовали на 50 тысяч рублей за ненадлежащее оформление трудовых отношений. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.

В ходе совместной с прокуратурой проверки было обнаружено, что в трудовом договоре с заместителем генерального директора завода вместо специальной оценки условий труда на рабочем месте (оптимальные, допустимые, вредные, опасные) значится, что условия "нормальные".

Данный класс (подкласс) не предусмотрен действующим законодательством.

Аналогичные нарушения допущены при заключении трудовых договоров с некоторыми другими работниками завода, в том числе с четырьмя несовершеннолетними.

СПРАВКА:

Сормовский завод основан в 1849 году. Здесь построен первый отечественный танк, а в годы Великой Отечественной войны выпущено более 13 тысяч танков Т-34 – лучших танков своего времени. С 1930 по 2005 гг трудом на заводе построено и сдано ВМФ более 300 боевых подводных кораблей, в том числе 26 атомных. Для оказания помощи, поиска и обследования подводных объектов завод построил и модернизировал десятки спасательных подводных аппаратов.

Последние три года доля ПАО "Завод "Красное Сормово" в сегменте судов типа "река-море" дедвейтом до 13 тысяч тонн поддерживается на уровне около 40%.