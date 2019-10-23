Единственный в России полицейский-корги становится звездой Инстаграма

корги Рыжий
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Единственный в России полицейский-корги по кличке "Рыжий" становится звездой Инстаграма.
На страницу корги в Инстаграме сейчас подписано 5 429 человек и это количество увеличивается с каждой минутой. По кличке "Рыжий" его зовут только свои, близкие. А настоящее имя собаки - Ватс Дик Френсис, он живет в Нижнем Новгороде и служит в транспортной полиции, преступников не задерживает, зато умеет искать наркотики.
Корги по своему происхождению - порода пастушьих собак. Рыжий не боится ни выстрелов, ни громких хлопков. Аттестацию к службе Рыжий получил в 2013 году, когда ему было два года.
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