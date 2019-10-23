Нижегородский водоканал поделился опытом цифровизации с коллегами из Якутии Общество

Фото: АО "Нижегородский водоканал"

АО "Нижегородский водоканал" принял коллег из Якутии. Основная цель визита делегации – обмен опытом в сфере развития и совершенствования работы с абонентами, консультации по вопросам биллинга, а также знакомство с современными технологиями, внедренными на предприятии, рассказали в пресс-службе "Нижегородского водоканала".



Особый интерес у руководства АО "Водоканал" города Якутск вызвали информационные системы "Мобильный инспектор" и "Претензионно-исковая работа", которые Нижегородский водоканал представил на IV Конференции "Об опыте модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности" в Севастополе.



"В связи с изменениями в законодательстве, в частности, введением практики заключения прямых договоров с абонентами, нагрузка на ресурсоснабжающие организации увеличивается. Решением является не набор дополнительного штата, который в ручном режиме бы выполнял эту работу, а автоматизация процессов", - отметила начальник управления сбытом АО "Водоканал" Якутска Намина Дураева.



Как подчеркнули сотрудники АО "Водоканал" города Якутск, они уже ознакомились с рядом систем, предназначенных для этих целей в разных регионах страны. Однако те, которые им продемонстрировали в Нижнем Новгороде, оказались наиболее подходящими.



"В наших системах учтена специфика работы с абонентами именно водоканалов. "Мобильный инспектор", например, сокращает временные издержки сотрудника за счет за счет создания полноценного рабочего места инспектора на смартфоне, что актуально для нашего водоканала. "Претензионно-исковая работа" помогает полностью автоматизировать работу компании с дебиторской задолженностью как в досудебном, так и в судебном порядке. На данный момент внедрением систем заинтересовались наши коллеги еще из нескольких городов", - подчеркнул директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев.



Напомним, ранее генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк сообщал, что использование информационной системы "Претензионно-исковая работа" привело к увеличению собираемости по платежам на два процента, в денежном выражении это составляет около 120 миллионов рублей. В дальнейшем прогнозируется уменьшение количества должников на 27%, при этом 65% задолженностей будут возвращены в досудебном порядке.

"Мобильный инспектор" позволил сократить в три раза время работы с абонентом, а в ближайшее время обеспечит трехкратный рост производительности труда инспекционного управления.