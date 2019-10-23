Участники творческой команды ŠKODA осуществили в Нижегородской области "Уездный тест-драйв" Бизнес

Фото: Организаторы

Участники творческой команды ŠKODA осуществили в Нижегородской области "Уездный тест-драйв". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Участники творческой команды ŠKODA в формате приключенческого тест-драйва погрузились в увлекательный мир бывшей Нижегородской губернии, а именно — эпоху XIX века. Неповторимое время роскошных балов, графов, баронов и знати, период, когда Российская империя была в наибольшем расцвете", - говорится в сообщении.

Путешествие началось с усадьбы Рукавишниковых, где сейчас находятся предметы интерьера известного рода Шереметевых из их родового поместья в с. Юрино. Следующей точкой на карте стало с. Уварово в Бутурлинском районе области, в котором господствует 40-метровое здание Никольской церкви - памятник архитектуры регионального значения. Отличительная особенность здания — это архитектурное решение: уже характерные для того периода эклектика и крестово-купольные элементы.

"Путешествие продолжилось со слов "Царица Тарталей", когда перед глазами открылись бескрайние просторы, а рассказ перешёл на Елизавету Званцеву - утончённую красавицу, ученицу И.Е. Репина. Дороги той местности встретили немало известных личностей, недаром великий русский художник так любил эти прекрасные живописные места", - продолжили рассказ организаторы тура.

Далее участники творческой команды ŠKODA посетили старинные усадьбы Пашковых и Жомини в Гагинском районе — это романтичные уголки с тенистыми аллеями, английскими парками, бескрайними природными пейзажами и невероятной архитектурой. Путь к ним проходил через древнейший Казанский тракт - важнейшую дорожную "артерию" того времени, где двигатели ŠKODA Kodiaq и ŠKODA Octavia показали себя с наилучшей стороны.

"Какими были традиции и устройство быта того времени? Как выглядели дороги прошлого? Какие известные личности той эпохи населяли область? На эти и многие другие вопросы участникам предстояло ответить в ходе теста на знание истории и продемонстрировать свою внимательность и эрудированность. С ухабистыми склонами и петляющими крутыми поворотами отлично справились автомобили марки, подарив участникам незабываемые впечатления и настоящее удовольствие от дороги", - подытожили организаторы мероприятия.