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Общество

Нижегородка стала девушкой года журнала "Playboy"

28 октября 2019 15:04  [30] Общество

Фото: из соцсети Instagram

Нижегородка Алена Тарасова стала победительницей ежегодного конкурса журнала "Playboy"- "Playmate of the Year 2019". Об этом сообщается на сайте издания.

Известно, что 23-летняя девушка до этого три года работала на заводе маляром-шлифовщиком и готовила скелеты автобусов под окраску. Кроме того, за время проведения конкурса она также прошла обучение слесарному делу.

После победы девушка решила посвятить себя работе фотомодели.

Победительницу выбрали редакция и звездное жюри в лице Анны Седоковой, Тимура Батрутдинова и Давида Манукяна.

Торжественная церемония награждения состоится 21 ноября.

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