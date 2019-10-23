Нижегородка стала девушкой года журнала "Playboy"

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Нижегородка Алена Тарасова стала победительницей ежегодного конкурса журнала "Playboy"- "Playmate of the Year 2019". Об этом сообщается на сайте издания.
Известно, что 23-летняя девушка до этого три года работала на заводе маляром-шлифовщиком и готовила скелеты автобусов под окраску. Кроме того, за время проведения конкурса она также прошла обучение слесарному делу.
После победы девушка решила посвятить себя работе фотомодели.
Победительницу выбрали редакция и звездное жюри в лице Анны Седоковой, Тимура Батрутдинова и Давида Манукяна.
Торжественная церемония награждения состоится 21 ноября.
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