Четыре двора дополнительно благоустроены в Советском районе

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За счет экономии средств по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) благоустроили дополнительно четыре двора по улицам Васюнина и Бориса Корнилова в Советском районе. Об этом сообащет пресс-служба администрации города.
"За счет экономии средств дворы в районе домов №№ 7/1, 7/2, 7/3 по улице Васюнина и дома №6/2 по улице Бориса Корнилова были отремонтированы уже в этом году, хотя они входили в план следующего года. Всего планировалось благоустроить 27 дворовых территорий, а сделали - 31", - сказал глава Советского района Владимир Исаев.
Подрядчик обещает закончить работы до конца этой недели, добавили в пресс-службе администрации.
В рамках благоустройства дворов заасфальтированы проезды, сделаны выходы и парковочные карманы. Планируется установить ограждения, лавочки и урны.
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