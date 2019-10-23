Еще два воркаута открылось в Нижегородской области регионе в рамках проекта "Спорт – норма жизни" Спорт

Еще два воркаута открылось в Нижегородской области регионе в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Современные площадки с тренажерами появились в р.п. Вознесенское и с. Спасское. "Важность создания таких объектов отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - сообщили в пресс-службе.

"Воркаут набирает популярность среди представителей всех возрастов и, как показывает практика, площадки пользуются высоким спросом. Уверен, что мероприятия национального проекта "Демография" станут полезными для развития этого направления спорта в регионе и, как следствие, будут способствовать росту популярности здорового образа жизни", - сказал губернатор.

Сейчас в регионе в рамках нацпроекта открыто уже шесть воркаут-площадок. В ближайшее время откроется еще десять. Все комплексы сертифицированы для выполнения норм ГТО.

Также в этом году в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в регионе будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Бутурлино и закуплено три ледозаливочные машины.

Напомним, 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия – спортивная держава" президент России Владимир Путин провел заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В ходе заседания прошло обсуждение механизмов достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне.

Глеб Никитин выступил на заседании с докладом, посвященном развитию физической культуры и спорта в Нижегородской области. Одной из ключевых задач глава региона назвал вовлечение в спорт людей старшего поколения.

"Перед нами сегодня стоит задача – привлечь 55% граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель – 38%. Причём у молодого поколения всё очень оптимистично: в спорт вовлечены более 90% детей и молодёжи региона. Людей среднего возраста – 20-25%. Наименьший результат у старшего поколения – около 8%. Наша задача не просто увеличить этот показатель до 25% в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", а в конечном итоге, увеличить продолжительность жизни людей", - сказал тогда Глеб Никитин.