Нижегородским предприятиям предоставят субсидию на добровольную сертификацию продукции Бизнес

Нижегородским предприятиям предоставят субсидию на добровольную сертификацию продукции. Об этом сообщает пресс-служба ЦСМ.

Субсидия предусмотрена законом "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", изменения в который внесены на заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

Законопроектом предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований в рамках госпрограммы "Развитие предпринимательства Нижегородской области" в сумме 3 млн рублей на предоставление новой субсидии на возмещение части затрат промышленным предприятиям, связанных с оплатой услуг по добровольной сертификации. В том числе в рамках федерального проекта "Национальная система сертификации", который был создан в 2016 году. В рамках проекта нижегородские производители могут добровольно подтвердить соответствие выпускаемой продукции требованиям национальных стандартов. Нижегородская область одной из первых вошла в проект. В 2019 году подписано соглашение между правительством Нижегородской области и Росстандартом о развитии НСС в регионе.

"Добровольная сертификация – это сигнал для потенциальных клиентов о том, что предприятие предъявляет повышенные требования к качеству своей продукции и дополнительный аргумент в выборе такой компании в качестве партнера. Субсидию в размере до 300 тысяч рублей на уже понесенные затраты по получению сертификата смогут получить не менее 10 предприятий. Это могут быть как крупные компании, так и субъекты МСП", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

"Сегодня система является важным инструментом в вопросе повышения качества продукции наших товаропроизводителей. Субсидии смогут получить и те предприятия, кто уже состоит в НСС, и товаропроизводители, которые только планируют к нему присоединиться. Сертификация – это не просто испытания образцов, которые нам привозят в лабораторию. Это совокупность правил выполнения работ, инфраструктура, процесс производства, логистика. Поэтому все, кто подтвердил свою продукцию в национальной системе, надежны однозначно", - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

На сегодняшний день в реестр объектов оценки соответствия НСС внесено 2109 записей, 431 из них – это продукция Нижегородской области.