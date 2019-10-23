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Общество

Программа по модернизации системы здравоохранения в Нижегородской области будет разработана до 10 января

28 октября 2019 16:49  [155] Общество

Программа по модернизации системы здравоохранения в регионах будет разработана до 10 января 2020 года. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Депутат Госдумы Артем Кавинов в районах намерен обсудить некоторые вопросы по организации первичного здравоохранения на территориях в рамках региональной недели.

"Это отдельная программа, которая должна стать хорошим дополнением к уже имеющимся региональным перспективам по развитию первичной медико-санитарной помощи. Напомню, что по данной теме в 2019 году были реализованы планы по строительству или замене семи фельдшерско-акушерских пунктов в регионе и закупке передвижных медицинских комплексов и мобильных ФАПов. В новой программе по модернизации системы будет сделан акцент на привлечение специалистов в организации первичной медицинской помощи и обеспеченности данных учреждений современным оборудованием. Мы все понимаем, что это важнейшие вопросы особенно для медицины малых городов и села", - пояснил Артем Кавинов.

На сегодня в нижегородском минздраве уже организована рабочая группа, которая проводит тщательный анализ существующей ситуации и готовит предложения по системе организации первичной медицинской помощи. Одна из частей будет касаться создания "бережливых поликлиник". На сегодня в новом формате работают 158 организаций в регионе. Планируется, что их будет 254. Также составлена "дорожная карта" по этапам разработки новой программы.

"До 10 января во всех регионах такая программа должна появиться. При этом уже сейчас в федеральном бюджете депутаты будут обсуждать объем дополнительных расходов по новой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Не исключено, что здесь будет заложены средства на привлечение молодых медицинских специалистов на село, а также ремонт и закупку оборудования для поликлиник и фельдшерских пунктов. Сегодня важно оперативно и грамотно сработать малым  территориям по этой теме, чтобы вместе с региональным ведомством активно включиться в реализацию новых планов", - добавил Кавинов.

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