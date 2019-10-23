Открытое первенство по дзюдо прошло в Дзержинске Спорт

Фото: администрация Дзержинска

Открытое первенство по дзюдо среди спортсменов 2010-2011 годов рождения прошло в Дзержинске 25 октября 2019 года на базе МАУ "СШОР "Город спорта".

В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов. Несмотря на юный возраст, и высокую конкуренцию, спортсмены-дзюдоисты МАУ "СШОР "Город спорта" продемонстрировали прекрасную технику, а также проявили стремление к победе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первые места заняли: Кабанов Богдан, Мыштаков Архип и Ченцова Виктория. Серебряные медали завоевали: Лаврентьев Руслан, Васянин Александр, Иванова Виктория и Ворожейкина Ксения. Третьи места заняли: Шустов Елисей, Лукьянов Александр, Пучко Максим, Кудрявцев Константин и Губин Никита.