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Общество

Татарский национально-культурный центр открылся в Дзержинске

28 октября 2019 17:11  [69] Общество

Татарский национально-культурный центр открылся в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Центр будет работать при региональной татарской национально-культурной автономии. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы администрации городского округа Глеб Андреев, заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными организациями в РФ Марс Тукаев и председатель городской думы Сергей Попов.

Гостям мероприятия рассказали о деятельности национально-культурного центра и жизни татар в городе, угостили национальными блюдами и провели экскурсию по музею татарской культуры. Как сообщил руководитель центра Рамиль Надюков, в ближайшее время откроются курсы татарского языка и будут работать кружки для детей.

Центр открылся по адресу пр.Ленина, д.77.

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