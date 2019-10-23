Инновационное шоу Елены Темниковой - 10 ноября в Нижнем Новгороде!

10 ноября Елена Темникова откроет новые измерения своей музыки для всех, кто посетит концерт в Нижнем Новгороде в рамках масштабного общероссийского тура TEMNIKOVA TOUR 2019 насчитывающего более 25 городов. Уникальные спецэффекты, дополненная реальность, 5D звук и абсолютно новое световое шоу.

Только в этом туре певица представит новый формат звучания треков с живыми музыкантами, благодаря чему каждый концерт обещает быть совершенно особенным. LIVE-бэнд поддаст и рока, и лирики, и, конечно, танцев. Концертная программа рассчитана более, чем на два часа. Елена Темникова исполнит все хиты и новинки, за которые голосовали слушатели на специально разработанном лендинге – Дримлист – а также в официальных соцсетях певицы.

Благодаря специальному приложению дополненной реальности TEMNIKOVA AR, установленному на телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальную душу своими глазами. Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.

Интерактив со всем залом будет происходить прямо во время концерта. Кто набирает больше баллов – получает QR-код, с которым может подойти к TEMNIKOVA Team и забрать уникальный подарок.

Игра автоматически запускается в определенной локации, которая заранее обозначена в системе: на экране телефонов у зрителей появляется короткая инструкция. Зрители будут собирать предметы, ускорения, резать объекты или могут стать участником уникального светового шоу при помощи своего телефона.

Елена Темникова — единственный обладатель «Ноты Apple» в Европе, шестой артист в мире (наряду с Джастином Тимберлейком, Дрейком, Сэмом Смитом, Сией и Эминемом). Песни Елены как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Два альбома певицы вошло в подборку «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других. Неповторимый тембр, огромная работоспособность, безупречная стилистика композиций и впечатляющие новые технологии – то, что без сомнений стоит прочувствовать лично.

«TEMNIKOVA TOUR» – 100% гарантия невероятных и незабываемых эмоций. Уникальное шоу, созданное лучшими профессионалами страны. Об этом говорят цифры: предыдущий тур певицы TEMNIKOVA TOUR 17/18 посетило более 100 000 человек в 45 городах страны, где зрители обеспечили более 50 000 000 просмотров видео с концертов тура только в онлайн.

Билеты - https://tour.temnikova.ru/events/nizhniy-novgorod/

Ограничение по возрасту 6+