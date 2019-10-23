Импортозамещающее производство счетчиков планируется запустить в Нижегородской области Бизнес

Новое импортозамещающее производство приборов учета планируется запустить в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности.

Федеральный и региональный фонды развития промышленности одобрили соответствующий заем компании ООО "СИ-АРТ" на общую сумму 24,9 млн рублей.

"С помощью займа ООО "СИ-АРТ" планирует запустить выпуск трехфазных многофункциональных счетчиков электроэнергии для объектов энергетики и промышленности. Предприятие планирует заменить своей продукцией счетчики крупнейших зарубежных производителей и заместить 25% импорта. Продукция проекта востребована на предприятиях любых отраслей, где требуется автоматизированная интеллектуальная система учета электроэнергии для эксплуатации в сложных климатических условиях. Кроме того, в рамках реализации инвестиционного проекта будет создано 16 высокопроизводительных рабочих мест", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

"В регионе активно ведется работа по привлечению льготных займов на инновационные промышленные проекты в рамках программ ФРП - региональный фонд Нижегородской области в 2019 году вошел в топ-3 среди фондов субъектов РФ по своей эффективности. В результате совместной работы федерального и регионального ФРП профинансировано уже более 20 проектов. Например, в сентябре в Нижегородской области благодаря льготным займам стартовало первое в России производство порошковой металлургии", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как пояснили в министерстве промышленности, льготная ставка ООО "СИ-АРТ" составит 3% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие 2 года. С помощью займа предприятие запустит выпуск трехфазных многофункциональных счетчиков электроэнергии для объектов энергетики и промышленности. Такие счетчики могут быть установлены на генерирующих станциях и распределительных подстанциях.

В ведомстве сообщили, что общая стоимость проекта - 50 млн рублей, сумма займа составляет 24,9 млн рублей, из которых 17,4 млн рублей могут быть предоставлены федеральным ФРП в виде льготного займа, а 7,4 млн рублей – от Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области. Объем налоговых отчислений в бюджеты составит 143,9 млн рублей.

Напомним, что в марте 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о докапитализации на 100 млн рублей регионального Фонда развития промышленности, который выдает льготные займы на создание и модернизацию производств. Докапитализация позволит дополнительно реализовать от 5 до 10 промышленных проектов в регионе.