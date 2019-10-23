Почти 70 тысяч нижегородцев выбрали ребенку допобразование в рамках проекта "Навигатор детства" Общество

Почти 70 тысяч нижегородцев выбрали ребенку допобразование в рамках проекта Навигатор детства Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 70 тысяч нижегородцев выбрали дополнительное образование для ребенка в рамках городского проекта "Навигатор детства". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дополнительное образование представили 18 учреждений Нижнего Новгорода. В перечень входит более полутора тысяч программ, на которые можно записать ребенка. Для детей организовали секции по направлениям, флешмобы и мастер-классы, чтобы они могли определиться с выбором.

Также нижегородцам презентовали интернет-портал "Навигатор дополнительного образования Нижегородской области", где родители могут выбрать программы, исходя из удобного местоположения занятий, их специализации и возраста детей.

Как пояснили в городском департаменте образования, на дополнительных занятиях ребенок с ранних лет учится планировать свое время.

Ранее мэр города Владимир Панов сообщил, что в Нижнем Новгороде разрабатывается стратегия школьной образовательной программы с использованием университетско-школьной кластерной модели, которая позволит готовить учащихся в зависимости от текущих и перспективных профессиональных потребностей города, сформировать мотивацию и начальные компетенции специалиста еще до поступления в вузы.

Напомним, в Нижнем Новгороде 21 учреждение дополнительного образования, подведомственное департаменту образования. В 2018\2019 годах там открыли 41 тысячу новых мест. Кроме того, более 70 тысяч нижегородских детей обучаются в школьных кружках и секциях.