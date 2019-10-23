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Происшествия

Парфюм, золото и деньги: нижегородец украл из квартир более 1 млн рублей

29 октября 2019 10:33  [26] Происшествия

Нижегородец украл из разных квартир более 1 млн рублей, 38- летний мужчина проникал в дома жителей Нижегородской и Московской области и совершал кражи в период с сентября по декабрь 2018 года.

В прокуратуре Нижегородской области пояснили, что он находил пустующие квартиры, вскрывал замки на входных дверях, и проникал в помещения.

В момент совершения одного из преступлений, вернувшиеся домой хозяева застали грабителя, но тот успел убежать.

Он украл деньги, золотые украшения, парфюмерную воду и портативное электронное устройство. Общий ущерб составил более 1 млн рублей. Суд назначил наказание – 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С осужденного в пользу потерпевших взыскано в общей сумме более 1 млн рублей.

В прокуратуре также отметили, что мужчина в мае 2018 года освобождён из колонии, в которой находился 7,5 лет за совершение краж на территории Калужской области.

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