Особенности сушильного шкафа и сферы его применения

Работа промышленных предприятий состоит из множества важных этапов. Чтобы обеспечить высококачественное их выполнение, необходимо использовать специальное оборудование. вакуумный сушильный шкаф — это устройство, использующееся в научных или промышленных целях для эффективной сушки чувствительных материалов.

Особенности оборудования и сферы применения

В промышленности часто используют чувствительные материалы, которые негативно воздействуют на высокие температуры. К примеру, это могут быть лекарственные препараты, химикаты, электронные элементы и др. объекты. Именно такие материалы достаточно плохо реагируют на высокие температуры, из-за чего им необходимо обеспечить специальные условия сушки. Чтобы добиться этого эффекта, используют вакуумный сушильный шкаф.

Представленный вид сушки относится к самым щадящим, который при этом сокращает риск пригорания остатков. Продукт, проходящий данную технологию, подвергается пониженному давлению, из-за чего снижается точка кипения.

Самая распространенная сфера применения вакуумных сушильных шкафов — электрика. Изготавливая различные вилки, переключатели, реле, важно использовать оптимальный температурный режим, чтобы не навредить объекту. Кроме того, данное оборудование активно применяется для подготовки материала, такого как пластмасса и смола.

БЛМ Синержи — это компания, предлагающая высококачественные сушильные шкафы французского производства. Представленные устройства используют “щадящую” термическую обработку. Применяют для сушки порошковидных и сыпучих материалов, а также для изделий, чувствительных к окислению.

Вакуумно-сушильная продукция от компании Climats обладает отличными техническими характеристиками. Небольшой корпус имеет в себе высокую концентрацию мощности. Стоимость на изделия полностью зависит от внутренней комплектации и функционала.

Сама конструкция шкафа являет собой сушильную печь, стенки которой изготовлены из двухслойной стали и дополнительного слоя стекловаты. В качестве материалов используют нержавеющую и оцинкованную сталь.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.