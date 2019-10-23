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Общество

Трубу с горячей водой прорвало около станции метро Горьковская

29 октября 2019 12:14  [150] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Трубу с горячей водой прорвало в центре Нижнего Новгорода около станции метро Горьковская. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Специалисты компании осуществили диагностику поврежденного участка трубопровода и выяснили, что прорвало трубу диаметром 300 мм на пересечении ул. Новая и Короленко. Причиной повреждения стало нарушение гидравлических параметров тепловой сети из-за отключения напряжения на насосной подкачивающей станции №2.

На время устранения повреждения будет ограничена подача ресурса на два дома по улице Новая - №29 и №31.

Сейчас аварийно-ремонтная служба уже приступила к устранению повреждения. На месте работают три единицы техники и шесть человек.

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