Трубу с горячей водой прорвало около станции метро Горьковская

Фото:
Трубу с горячей водой прорвало в центре Нижнего Новгорода около станции метро Горьковская. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".
Специалисты компании осуществили диагностику поврежденного участка трубопровода и выяснили, что прорвало трубу диаметром 300 мм на пересечении ул. Новая и Короленко. Причиной повреждения стало нарушение гидравлических параметров тепловой сети из-за отключения напряжения на насосной подкачивающей станции №2.
На время устранения повреждения будет ограничена подача ресурса на два дома по улице Новая - №29 и №31.
Сейчас аварийно-ремонтная служба уже приступила к устранению повреждения. На месте работают три единицы техники и шесть человек.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+